Самым эффективным способом привлечения новых сотрудников 41% опрошенных представителей российских компаний считают повышение зарплатных предложений, говорится в сообщении сервиса «Работа.ру». Для 30% работодателей лучший способ выделиться среди конкурентов — расширение соцпакета для будущих сотрудников, 17% респондентов отметили, что важно выстраивать бренд работодателя на рынке труда, 12% предлагают бесплатное обучение сотрудников.

Так, 28% российских компаний уже реализуют активности для поддержки собственного HR-бренда, а 42% опрошенных работодателей указали, что в их компании пока разрабатывается стратегия для построения бренда работодателя.

Среди лучших способов мотивации сотрудников 64% работодателей выделили регулярные выплаты премий, 58% отметили, что для мотивации персонала необходимо регулярно повышать зарплаты, 43% респондентов указали на важность возможности работать дистанционно. Регулярные тимбилдинги мотивируют сотрудников 27% компаний, 25% указали на значимость оплаты ДМС, 22% — на важность проведения корпоративного обучения. Также 10% опрошенных рассказали, что мотивировать сотрудников можно с помощью оплаты питания, а 3% отметили оплату спортивных занятий для сотрудников.