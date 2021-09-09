Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание Кабмина. По его словам, сейчас мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса.

«При этом, конечно, будет сделан ряд исключений. Он не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, — тех, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску. На предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия», — отметил Мишустин. Он добавил, что мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.

Такая мера действует в России уже несколько лет, напомнил премьер-министр. «Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов», — добавил он.