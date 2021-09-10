ВТБ, Газпромбанк и банк «Открытие» составили тройку банков — лидеров по объемам выданных за январь — июнь 2021 года потребительских кредитов. Детальный анализ ситуации в данном сегменте содержится в «Рейтинге потребительских кредитов за первое полугодие — 2021», подготовленном Банки.ру.

В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей. При этом у девяти кредитных учреждений по итогам января — июня текущего года портфели потребительских кредитов превысили отметку в 100 млрд рублей.

Согласно данным рейтинга, наибольшую долю потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года продемонстрировали «Ренессанс Кредит», УБРиР и Датабанк — их портфели полностью представлены потребительскими кредитами. «Многие участники рынка демонстрируют тренд на снижение просроченной задолженности, но объясняется это в основном наращиванием объемов выдачи новых кредитов. Также на динамику влияет продажа долгов. В среднесрочной перспективе уровень просрочки вероятнее всего вырастет», — отмечают аналитики Банки.ру.

За первые полгода текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. При этом лидером и по объему, и количеству предоставленных кредитов стал банк ВТБ.

Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.

В «Рейтинге потребительских кредитов за первое полугодие — 2021» представлены подробные данные о портфелях потребительских кредитов банков, уровне просроченной задолженности по ним, объемах и количеству выдач по регионам, видах кредитов в разрезе требований к обеспечению и документам. Также приведен анализ сроков выдаваемых кредитов, оценены средние процентные ставки и средний процент одобрения заявок. Ознакомиться с полной версией обзора можно в разделе «Исследования».