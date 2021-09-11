Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях выросли в июле по сравнению с июнем 2021 года, автокредиты также стали дороже. Ставки по корпоративным кредитам, в том числе по кредитам малому бизнесу, выросли, свидетельствует обновленная инфографика ЦБ по кредитным ставкам .



Средневзвешенная ставка российских банков по кредитам физическим лицам срочностью до года составила в июле 13,82%, что на 0,4 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по кредитам на сроки больше года равнялась 10,75% (плюс 0,56 п. п. к июню). По сравнению с июнем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам оказались выше на 2,78 и на 0,34 п. п. соответственно.

Отдельно приводятся ставки по выдаваемым гражданам автокредитам, составившие в июле 10,41% при сроке до года (плюс 0,87 п. п. к июню) и 12,89% при сроке свыше года (плюс 0,28 п. п.). В годовом выражении ставка по краткосрочным автокредитам повысилась на 0,93 п. п., по долгосрочным — уменьшилась на 0,25 п. п.

Ставки по кредитам нефинансовым организациям в июле выросли: по краткосрочным — на 0,56 п. п. к июню, до 7,21%, по долгосрочным — на 0,05 п. п., до 7,69%. Отдельно для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки повысились на 0,5 п. п. по краткосрочным (до года) кредитам, составив 8,86% и не изменились по долгосрочным — 8,52% (также как и в июне). В годовом выражении краткосрочные кредиты для нефинансовых организаций стали дороже на 0,94 п. п. (для субъектов МСП — на 1,53 п. п.), долгосрочные — дороже на 0,27 п. п. (для субъектов МСП — на 0,51 п. п.).

Напомним, ключевая ставка после последнего повышения 10 сентября равна 6,75% годовых (с 13 сентября). В общей сложности в этом году ЦБ повысил ключевую ставку на 2,5 п. п. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

