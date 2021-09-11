🔸 Банки.ру призывает читателей по максимуму отказаться от СМС в банковских операциях и перейти на получение сообщений об операциях и кодов подтверждения посредством уведомлений в мобильных приложениях. О том, как и почему это нужно сделать, рассказываем в статье «Берегите карты, отказывайтесь от СМС».

🔸 Вклады возвращают себе былую привлекательность. Ставка от 7,4% годовых по акции и новые условия оформления. Выбрали три самых доходных депозита сентября и изучили их подводные камни в «Разборе Банки.ру».



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🔸 Профессиональное сообщество фондового рынка обяжет брокеров раскрывать информацию об облигациях со структурным доходом и не только о них еще детальнее, чтобы не оставить шансов для обмана и намеренного умолчания. О том, станут ли понятнее сложные финансовые продукты, выясняем в статье.



🔸 С 2014 года, когда заморозили накопительную часть госпенсии, новые обязательные отчисления на индивидуальный счет сотрудников работодатели не делают. В том, что происходит с уже имеющимися накоплениями, выясняем здесь.

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