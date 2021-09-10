Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала «Госуслуги»: они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании DeviceLock. В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что в начале сентября звонки по этой тематике достигли своего пика.

По словам гендиректора производителя DeviceLock DLP Юрия Томашко, свой звонок от имени службы поддержки портала «Госуслуги» мошенники объясняют либо утечкой данных, либо информацией о взятом на имя жертвы кредите. Под этим предлогом злоумышленники пытаются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта, пояснил он. Эксперт отметил, что за последнюю неделю таких жалоб в Интернете зафиксировано около десятка, и каждый день появляется два-три новых сообщения.

Эта схема мошенничества пока только обкатывается преступниками, но уже представляет особую опасность в силу потенциальной массовости, так как для ее реализации требуются только персональные данные и номер телефона, которые в больших количествах и дешево продаются в даркнете, добавил Томашко. Он напомнил, что с помощью аккаунтов на «Госуслугах» также возможна подача заявок на онлайн-займы.

«В августе в даркнете и на ряде закрытых форумов выросло число предложений по продаже взломанных аккаунтов сервиса «Госуслуги», не использующих двухфакторную авторизацию при входе. Их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30–40 рублей за «новые» и до 4–5 рублей за использованные для регистрации на сайтах букмекерских контор», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что всем пользователям портала «Госуслуги» следует в обязательном порядке включить двухфакторную авторизацию, а также уведомление о входе в личный кабинет. Если возникнут подозрения, что кто-то другой попал туда, то необходимо также сменить пароль, завершить все сессии и проверить подозрительную активность, включая выдачу электронных подписей и согласий на доступ к данным.

Об этом же способе мошенничества сообщается в одной из групп «ВКонтакте»: злоумышленники звонят со стационарных московских номеров и представляются службой безопасности портала «Госуслуги». Затем они присылают СМС якобы с кодом подтверждения об отмене заявки на смену номера телефона в личном кабинете портала. Также в записи приводятся номера телефонов, с которых звонят преступники.