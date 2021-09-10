Вопрос о введении единой валюты России и Белоруссии не стоит на повестке дня, перспективы пока не очевидны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом пока речи не идет, вчера об этом, в частности, говорили оба президента, мы задавали вопрос про это. Пока они (перспективы. — Прим. ред.) не просматриваются», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, возможно ли создание единой валюты Союзного государства и когда это может произойти.

Президент РФ Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по итогам переговоров в четверг заявили о согласовании ряда союзных программ, предусматривающих, в частности, интеграцию валютных систем, разработку общих принципов взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к общей промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.