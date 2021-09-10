Основной угрозой российские банки считают отток клиентских средств и удорожание фондирования, показал опрос кредитных организаций, проведенный Ассоциацией банков России.



В анкетировании приняли участие 40 респондентов, относящихся к различным группам кредитных организаций как по местонахождению, так и по структуре собственности и величине собственных средств. На долю банков — участников опроса приходится почти три четверти (74,1%) совокупных активов банковской системы.

«В качестве основной угрозы в ближайшие полгода-год 32% участников опроса назвали возможный отток клиентских средств и удорожание фондирования. В июле 2020 года этот фактор был актуален лишь для 9% опрошенных. И если в прошедшем году преобладающая часть респондентов (64%) отметила уменьшение финансового результата как фактор, представляющий наибольшую угрозу для текущей деятельности, то в этом году он остался значимым лишь для 7% опрошенных», — говорится в исследовании.

Банкиры выделили также риск сохранения высокого уровня реструктурированной задолженности (17% респондентов), вероятность реализации процентного (16%) и кредитного (15%) рисков. С 4% до 9% увеличилась за год доля опрошенных, считающих существенной угрозой снижение достаточности капитала до критических значений.

За прошедшие 12 месяцев с 39% до 45% увеличилось число респондентов, считающих, что прирост корпоративного кредитования составит по итогам года более 10%. Больше трети участников опроса полагает, что прирост необеспеченного потребительского кредитования по итогам 2021 года будет более 15%.

Оценки респондентами адекватности банковского регулирования и надзора вернулись к значениям до пандемии. Если в середине 2020 года только 16% участников опроса полагало, что регулирование и надзор осуществлялись более жестко, чем того требовала ситуация в банковском секторе и экономике в целом, то в настоящее время доля таких оценок поднялась до 35%.

Почти одинаковыми по приоритетности направлениями банковского регулирования и надзора участники опроса назвали реализацию системы мер по поддержке добросовестной конкуренции, оптимизации банковской отчетности и разработке прозрачных правил и критериев применения мотивированного суждения.

Значительное большинство респондентов считает, что формирование финансовых экосистем и финансовых суперсервисов усилит консолидационные процедуры в финансовом секторе: 64% опрошенных дали ответ в мягкой форме «Скорее да, чем нет», а однозначно утвердительно ответили 28% участников опроса.

Большинство принявших участие в опросе банков (64%) не планирует создание собственной экосистемы (цифровой платформы). Только крупные банки (13% от числа опрошенных) уже либо создали, либо создают собственную экосистему (цифровую платформу). Еще 23% респондентов имеют планы перехода на бизнес-модель, основанную на собственной экосистеме (цифровой платформе). Причем в их число входят все группы банков, включая банки с базовой лицензией.

В общей сложности больше 50% респондентов подтвердили, что технологии искусственного интеллекта, аналитика больших данных (Big Data) и робоэдвайзинг либо уже находят применение, либо используются в экспериментальном порядке, ведется подготовительная работа по их внедрению. Безусловными лидерами в продвижении инновационных технологий являются крупные банки.