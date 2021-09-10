Минцифры, Минфин и ФНС в ноябре представят предложения по введению так называемого цифрового налога для иностранных компаний, следует из проекта дорожной карты второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли. Как указывается в проекте документа, «предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление порядка налогообложения доходов иностранных компаний, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них, с учетом подходов, обсуждаемых на площадке ОЭСР», должны быть представлены в ноябре текущего года.

Инициативы, введение которых должно привести к выравниванию условий для ведения деятельности в России отечественных и зарубежных интернет-компаний и росту налоговых поступлений в бюджет, будут представлены в докладе правительству или в виде федерального закона.

Бюджет России могут пополнить за счет национального цифрового налога В бюджет РФ можно добавить десятки миллиардов рублей ежегодно благодаря новому «цифровому налогу» для иностранных компаний, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова на Московском финансовом форуме во время обсуждения положения плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по реформированию глобальной налоговой системы.

Согласно проекту дорожной карты, предполагается к декабрю представить предложения по включению в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль расходов на внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. Меры разработаны для того, чтобы стимулировать их приобретение и снизить издержки компаний на внедрение этих решений.

C апреля 2022 года власти собираются проводить ежегодный мониторинг конкурентоспособности российской юрисдикции в IT-сфере и на основе его результатов повышать ее привлекательность Сингапуром, Ирландией, Финляндией, США, Кипром, Эстонией и Белоруссией, «благоприятными для сферы IT юрисдикциями». Улучшать условия для IT-предпринимателей планируется в том числе «за счет сокращения издержек IT-компаний по результатам оптимизации валютного регулирования и валютного контроля».