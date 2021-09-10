Денежно-кредитная политика Банка России позволит повысить привлекательность депозитов для населения, говорится в релизе по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 10 сентября, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75%.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — отмечается в релизе.

Регулятор подчеркивает, что денежно-кредитные условия несколько ужесточились. В частности, доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания повышения Банком России ключевой ставки. При этом доходности средне- и долгосрочных ОФЗ оставались стабильными. Ускорилась подстройка кредитных и депозитных ставок к повышениям ключевой ставки в марте — июле. Прекратился отток средств со срочных рублевых депозитов.

При этом корпоративное кредитование продолжает расширяться темпами, близкими к максимумам последних лет. Рост ипотечных кредитов замедлился после изменения параметров льготных программ. Однако темпы роста потребительских кредитов остаются высокими, замечает ЦБ.