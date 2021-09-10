Инфляция складывается выше прогноза Банка России, говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что в августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле.

«Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении», — говорится в сообщении регулятора.

Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, на этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, поясняет ЦБ. По данным регулятора, инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

«Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. В 2022 году годовая инфляция снизится до 4—4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — прогнозирует Банк России.