Пока баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных, говорится в сообщении регулятора.

«Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами. Дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы», — прогнозирует ЦБ.

По оценкам Банка России, сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом.

Центробанк: инфляция складывается выше прогноза Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, на этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки.

Краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. В условиях более быстрого восстановления мировой экономики возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, говорится в сообщении ЦБ.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. Как отмечает регулятор, открытие границ может восстановить потребление зарубежных услуг и ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы.