Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило НОКССбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокой операционной эффективностью и приемлемой позицией по капиталу, приемлемым качеством активов при уязвимом качестве гарантийного портфеля, удовлетворительным запасом ликвидности, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и стратегии.

Как напоминают в агентстве, НОКССбанк — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче банковских гарантий, а также кредитовании физических лиц. Банк располагает головным офисом в Волгограде и кредитно-кассовым офисом в Москве.

Аналитики отмечают, что ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц и физлиц при отсутствии разветвленной сети продаж. Вместе с этим банк характеризуется адекватной диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска и структуре доходов. Агентство отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе (по итогам первого полугодия 2021 года на Волгоградскую область приходилось около 89% привлеченных средств клиентов), что рассматривается в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля банка, поскольку указанное ограничивает возможности кредитной организации по росту. Уровень кредитования связанных с бенефициарами банка сторон оценивается агентством как приемлемый.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что у банка наблюдается высокий уровень операционной эффективности и приемлемая позиция по капиталу с учетом высокого уровня концентрации кредитных рисков. Так, банком поддерживается значительный запас капитала (на 1 июля 2021 года буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 составил 47% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Поддержку нормативам достаточности капитала оказывают высокий уровень рентабельности, который демонстрирует позитивную динамику (ROE = 24% за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го против 10% за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020-го, согласно РСБУ), и эффективности деятельности (CIR составил около 19% за 2020 год, согласно МСФО). При этом для банка также характерен высокий уровень NIM (9% за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го, согласно РСБУ), что во многом обусловлено относительно невысокой стоимостью привлеченных средств юридических и физических лиц (около 4% за аналогичный период).

«Удовлетворительная оценка ликвидной позиции определяется, с одной стороны, высоким запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 74%, а покрытие ликвидными активами — 109% на 1 июля 2021 года), а с другой — повышенной волатильностью привлеченных средств клиентов (в отдельные месяцы 2020—2021 годов чистые оттоки средств юрлиц достигали 38%, а чистые притоки — 85%)», — говорится в сообщении.