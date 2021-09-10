Арбитражный суд Республики Адыгея признал Майкопбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год, говорится в резолютивной части решения суда.

«Признать заявление Центробанка РФ в лице отделения — Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центробанка РФ обоснованным и подлежащим удовлетворению. Признать АО «Майкопбанк» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении АО «Майкопбанк» конкурсное производство сроком на один год», — говорится в документе.

Решением суда конкурсным управляющим Майкопбанка утверждено Агентство по страхованию вкладов. Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Майкопбанка назначено на 8 сентября 2022 года. Оно пройдет в Арбитражном суде Республики Адыгея.

Лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка (регистрационный номер 1136, г. Майкоп) Банк России отозвал в апреле 2021 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Майкопбанка начались 13 апреля. В мае Центробанк оценил «дыру» в капитале Майкопбанка в 49,3 млн рублей.