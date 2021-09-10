Арбитражный суд Республики Адыгея признал Майкопбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год, говорится в резолютивной части решения суда.
«Признать заявление Центробанка РФ в лице отделения — Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центробанка РФ обоснованным и подлежащим удовлетворению. Признать АО «Майкопбанк» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении АО «Майкопбанк» конкурсное производство сроком на один год», — говорится в документе.
Решением суда конкурсным управляющим Майкопбанка утверждено Агентство по страхованию вкладов. Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Майкопбанка назначено на 8 сентября 2022 года. Оно пройдет в Арбитражном суде Республики Адыгея.
Лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка (регистрационный номер 1136, г. Майкоп) Банк России отозвал в апреле 2021 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам Майкопбанка начались 13 апреля. В мае Центробанк оценил «дыру» в капитале Майкопбанка в 49,3 млн рублей.
Временная администрация Майкопбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 2 апреля этого года, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.