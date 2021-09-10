Порядка 1,5 тысячи жителей России подали заявки в СберБанк на оформление ипотеки на строительство индивидуального дома от 6% в рамках льготной программы с начала июля этого года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке уточнили, что ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

«Мы видим спрос населения на новую льготную ипотеку на ИЖС не только со стороны заемщиков, но и остальных участников рынка. Список проверенных подрядчиков в рамках программы постоянно пополняется новыми организациями и регионами. Сейчас льготная ипотека на ИЖС доступна уже в 60 регионах страны», — заявил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

В «Сбере» отметили, что одновременно растет спрос на ипотеку на ИЖС и по базовым программам. В 2021 году объемы ипотеки на индивидуальное строительство выросли в четыре раза по сравнению с январем — августом 2020 года. За такой же период 2021 года на ИЖС и строительство загородной недвижимости банком выдано 5 819 кредитов на 15,3 млрд рублей.