Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех подозреваемых в попытке похитить мошенническим путем 350 млн рублей крупного столичного завода, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), обвиняются 54-летний бывший консультант столичной аудиторской компании, 49-летний житель Московской области и 38-летняя москвичка, ранее работавшая помощником адвоката.

По версии следствия, обвиняемые, представляясь лицами, имеющими обширные знакомства в банковской сфере и среди должностных лиц Агентства по страхованию вкладов, что не соответствовало действительности, в период с июля 2019 года по март 2020-го предлагали оказать содействие в реструктуризации кредитной задолженности на сумму 510 млн рублей, имевшейся у одного из столичных предприятий перед коммерческим банком.

«Обвиняемые незаконно изготовили от имени Агентства по страхованию вкладов несоответствующее действительности письмо, из содержания которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом и коммерческим банком, подконтрольному злоумышленникам юридическому лицу. С целью убедить представителей предприятия о наличии соответствующей договоренности с уполномоченными должностными лицами агентства, сообщники предъявили им фотографию подложного документа. Сотрудники завода обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе очередной встречи представитель завода передал одному из злоумышленников выписку, подтверждающую наличие денежных средств на счете подконтрольного обвиняемым юридического лица, после получения которой обвиняемые предприняли попытку снятия денег в размере 350 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Измайловский районный суд Москвы. Двое обвиняемых содержатся под стражей, в отношении их сообщницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.