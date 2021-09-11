Компания «МТС» увеличила до 19 число пилотных зон 5G в Москве и расширила зону покрытия, сообщает пресс-служба оператора. Абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, могут пользоваться безлимитным 5G-интернетом в наиболее популярных местах столицы со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.

«В марте 2021 года МТС первыми в России запустили масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. Ко дню города МТС открыли еще пять новых пилотных зон: на улице Воздвиженке и в Александровском саду, в районе Таганской площади, на площади Киевского вокзала, в Парке Победы на Поклонной Горе, а также на улице Малая Дмитровка (д. 5/9 рядом с шоурумом МТС и Театром юного актера)», — говорится в релизе.



Компания также увеличила площадь покрытия в некоторых действующих пилотных зонах: в районе Смотровой площадки на Воробьевых горах, около Троицкого храма и аттракциона Skypark, в Парке Победы, у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, вблизи ст. метро «Кутузовская» и «Минская».

«Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях», — уточнили в компании.