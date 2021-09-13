Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022—2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — говорится в тексте документа.

Президент: индексация пенсий в 2022 году предусмотрена на уровне выше инфляции На 2022 год предусмотрена индексация пенсий на уровне выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия», сообщается на ее сайте.

Ранее Путин выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах. Также президент пообещал единовременную выплату в 15 тыс. рублей в этом году не только военнослужащим, но и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.