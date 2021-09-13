Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,96% и составил 4 041,16 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,5%, до отметки 1 751,08 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,27%, «Норильского никеля» — на 0,36%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,02%, «Газпрома» — на 1,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,44%.

На российском фондовом рынке в понедельник идут покупки — инвесторы вернулись к приобретениям, как только внешний фон выровнялся, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она уточняет, что в фаворитах спроса сегодня отметились расписки Mail, а также бумаги «НОВАТЭКа» и «Роснефти». Неплохо выглядят бумаги «Магнита», которые закрепляются в высокоамплитудном диапазоне 5 300—5 450 рублей. Активность внутри него очень высокая, добавила эксперт.

Среди фаворитов остались акции «Газпрома», по прогнозу аналитика, они готовы в ближайшее время обновить рекордный максимум на уровне 333 рублей и подняться в область 340.

В акциях «Полюс Золота» продолжает развиваться нисходящий тренд с обновлением минимума на отметке 12 905,5 рубля. По словам эксперта, бумагу отчетливо тянет вниз, новая цель продаж даже при условиях сильнейшей перепроданности может располагаться у 12 850 рублей.