В базе Объединенного кредитного бюро сегодня содержится информация о более чем 500 млн кредитов, этого показателя бюро достигло в августе, сообщила пресс-служба ОКБ.

Как следует из статистики бюро, по итогам первого полугодия 2021 года ОКБ хранило данные о 485 млн кредитов. Таким образом, за два месяца база пополнилась данными о 15 млн кредитов.

В релизе указано, что за период с момента открытия бюро в 2004 году до середины 2013-го в базе ОКБ появились данные о первых 100 млн кредитов, то есть она пополнялась в среднем на 1 млн кредитов в месяц. В 2019 году бюро аккумулировало информацию уже о 400 млн кредитов, а темпы прироста за эти шесть лет составляли в среднем примерно 4 млн кредитов в месяц.

Увеличение темпов роста базы в ОКБ объясняют несколькими факторами. Одним из них является постепенное ускорение темпов розничного кредитования в России. Например, за первые восемь месяцев 2021 года было выдано столько же кредитов, сколько за весь 2016 год (28 млн).

Еще одним фактором стала смена стратегии бюро. Изначально ОКБ было ориентировано на работу с крупнейшими банками. «Теперь в центре новой стратегии находятся небольшие игроки, к которым относятся микрофинансовые организации, лизинговые компании, кредитные потребительские кооперативы, а также организации из сферы ЖКХ. ОКБ предложило им выгодные тарифы и комфортные условия работы, что позволило за короткий промежуток времени существенно нарастить пул кредиторов, с которыми сотрудничает бюро», — говорится в пресс-релизе.