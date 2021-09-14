СберБанк выдал первый кредит на сумму 10 млн рублей предприятию из Нижнего Новгорода по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Согласно условиям механизма, объем обеспечиваемых поручительством Корпорации МСП обязательств заемщика может достигать 85% от суммы кредита, при этом стоимость поручительства не превышает 0,5% годовых от его суммы. Это является альтернативой имущественному обеспечению кредита. Договор поручительства с общим лимитом заключается между банком и Корпорацией МСП, и в рамках этого лимита обязательства заемщиков покрываются единым договором (заключение отдельных договоров поручительств между заемщиком и поручителем не требуется).

В «Сбере» уточнили основные требования к заемщику в рамках механизма: наличие его в реестре МСП и отсутствие подакцизных видов деятельности. Срок кредитования — до 15 лет. Кредит под поручительство Корпорации МСП в рамках данного механизма доступен на инвестиционные и оборотные цели, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов в других банках.