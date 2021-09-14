В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Процедура должна стать добровольной только для физлиц. В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Так, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

В пояснительной записке отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кабмин готов поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.