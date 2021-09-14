В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Процедура должна стать добровольной только для физлиц. В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Так, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

В пояснительной записке отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кабмин готов поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.