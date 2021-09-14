Минцифры и Минэкономразвития создадут институт IT-омбудсмена по защите прав компаний для выявления системных проблем в этом секторе. Об этом говорится в дорожной карте «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», утвержденной правительством России.

«Создание института IT-омбудсмена по защите прав IT-компаний [предусматривает] выявление системных проблем в секторе IT, а также работу по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей», — отмечается в документе.

Кроме того, Минфин, ФНС, Минцифры, МЭР и ассоциации IT-отрасли должны создать условия для беспрепятственного использования действующих мер налогового стимулирования и поддержки.

Минцифры, Минпромторг, МВД, Минюст, ФСБ, Минфин, ФАС, СК РФ, Роскомнадзор, Банк России и ассоциации IT-отрасли должны создать рабочую группу по вопросам взаимодействия IT-предпринимательства с органами госвласти при президиуме правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также профильных IT-объединений для формирования в России экспертной доверенной среды в сфере информационных технологий.

В виде доклада в правительство РФ совместно с МВД, Минюстом, Генпрокуратурой, СК РФ и ассоциациями IT-отрасли к февралю 2022 года должны быть представлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ, предусматривающих наделение присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере IT; уточнение порядка применения мер пресечения «запрет определенных действий» и «заключение под стражу» при рассмотрении уголовных дел в отношении IT-предпринимателей; освобождение IT-предпринимателей от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба. Кроме того, ежегодно, начиная с апреля 2022 года, Минцифры, Банк России, Минфин, ФНС, МЭР, ФАС будут предоставлять доклад о проведении мониторинга конкурентоспособности российской юрисдикции в области IT, в том числе в области валютного регулирования и валютного контроля.

Также Минцифры разработает программу стимулирования участия отечественных IТ-компаний в международных альянсах open-source. Программа должна быть представлена в виде федерального проекта к октябрю 2021 года.