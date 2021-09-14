Никаких признаков «пузыря» на рынке потребительского кредитования в России нет, считает глава СберБанка Герман Греф.
«В текущем режиме мы не видим никаких признаков «пузыря», ключевые метрики, во всяком случае, об этом пока не свидетельствуют», — ответил он журналистам на вопрос о рынке потребкредитования.
Греф сообщил, что не исключает корректировки ставок по сберегательным продуктам.
Ранее ЦБ сообщал, что рост потребительского кредитования в стране во II квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в I квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения. Хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост «плохих» долгов, указывал регулятор.
Для охлаждения этого рынка ЦБ в июле ужесточил регулирование выдачи и запланировал новый раунд ужесточения на октябрь.
Самые популярные предложения кредита наличными
|Название
|Мин. ставка
|от 8.5%
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Лиц.№ 2557
|от 6%
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Лиц.№ 1978
|от 5.1%
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Лиц.№ 705
|от 15.9%
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Лиц.№ 436
|от 5.9%
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Лиц.№ 1000