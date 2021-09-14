Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,36% и составил 4 055,7 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до отметки 1 754,6 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,76%, «Норильского никеля» — на 2,04%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,04%, «Газпрома» — на 1,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,64%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, находясь недалеко от очередных пиков и сохраняя потенциал развития повышения в район 4 090 и 1 775 пунктов, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Помешать дальнейшему росту может разве что временная коррекция. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4 025—4 100 пунктов», — комментирует эксперт.

На мировых фондовых биржах во вторник установились по большей части нейтральные настроения. Западные площадки не стремились идти выше, несмотря на оптимистичные макроэкономические данные из Великобритании и США.

«Тот факт, что рынок почти не отреагировал на ослабление инфляционного давления в Штатах, может предупреждать о рисках дальнейшей фиксации прибыли. Среда тем временем начнется с ключевых данных о состоянии экономики Китая за август, которые наверняка укажут на замедление темпов ее роста — потенциально негативный для рисковых активов сигнал. Российский рынок в подобных условиях, однако, пока держится на высоте в том числе благодаря восходящему тренду нефти и газа», — рассуждает аналитик.