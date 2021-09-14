МТС Банк запускает электронную регистрацию сделок с жильем через digital-платформу SmartDeal: все документы, необходимые для регистрации залога недвижимости, можно оформить без посещения Росреестра и МФЦ. Как уточняют в банке, сервис доступен при оформлении потребительского кредита под залог недвижимости, а также при рефинансировании ипотеки любого банка.
«В рамках расширения цифровых сервисов МТС Банк предлагает клиентам новую услугу по электронной регистрации залога недвижимости. Новый сервис позволяет получить усиленную квалифицированную электронную подпись и с ее помощью заверить необходимые документы через специальное мобильное приложение. Технология оформления и подписания документов безопасна и предусматривает соблюдение всех необходимых требований законодательства. Оформление сделки в банке осуществляется за одно посещение», — говорится в релизе.
Затем подписанные документы автоматически направляются в Росреестр, где регистрация займет три — пять рабочих дней. После успешной регистрации сделки готовые документы будут отправлены на электронную почту. Стоимость услуги составляет 4 тыс. рублей.
Что входит в услугу по электронной регистрации:
- сопровождение сделки персональным менеджером банка;
- оплата госпошлины за регистрацию договора ипотеки;
- выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи;
- взаимодействие с Росреестром и контроль регистрации;
- отправка документов в электронном виде в Росреестр;
- архив с зарегистрированным договором направляется на почту клиенту.
До конца 2021 года банк планирует тиражировать сервис на все программы ипотечного кредитования.