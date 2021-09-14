Центробанк намерен перенести срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России намерен перенести срок вступления в силу Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» (Положение № 753-П) с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года. Это решение учитывает полученные от кредитных организаций, в том числе по итогам пилотирования, предложения по корректировке отдельных пунктов документа», — говорится в сообщении.

До конца текущего года Банк России оценит целесообразность уточнения нового порядка расчета размера обязательных резервов. Для этого будут проведены дополнительные консультации с кредитными организациями для выработки подходов к корректировке нового порядка в части использования на среднемесячной основе данных об остатках на отдельных балансовых счетах.

Одновременно с переносом срока вступления в силу Положения № 753-П будет перенесена с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года дата изменения обязательных резервных требований.