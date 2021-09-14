В августе наблюдался рекордный с февраля 2020 года приток нерезидентов на рынок российского государственного долга. Об этом сообщает Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» , уточняя, что объем номинальных вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии за месяц вырос на 175,7 млрд рублей.

«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в августе выросла на 1 процентный пункт и к концу месяца (31 августа 2021 года) составила 20,9%. При этом в номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 175,7 млрд рублей, что стало крупнейшим месячным приростом в 2021 году и вторым результатом за период 2020—2021 годов (в феврале 2020 года нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 млрд рублей)», — говорится в материале.



За июль — август Минфин разместил 82,1% от планового номинального объема размещения ОФЗ. При этом, отмечается в обзоре, высокий спрос на первичном рынке в августе, в том числе со стороны иностранных инвесторов, позволил Минфину России разместить в 2,7 раза больше ОФЗ, чем в июле (412,8 млрд и 153,9 млрд рублей соответственно).

В среднем за один аукцион в августе Минфин России размещал ОФЗ на сумму 103,2 млрд рублей, в июле — 38,5 млрд рублей. Отмечается, что доля нерезидентов на аукционах ОФЗ последние четыре месяца стабильно держится выше 20% (в августе — 24,5%).