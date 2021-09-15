Минстрой России предложил расширить число организаций, которым разрешено выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры под жилую застройку, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, обсуждается допуск к программе банков с долей государственного участия более 50%, передает ТАСС.

В настоящее время инфраструктурные облигации может выпускать специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), принадлежащее институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Минстрой России подготовил поправки в закон «О рынке ценных бумаг» с предложением разрешить заниматься этой деятельностью в том числе «иной организации, определенной правительством Российской Федерации».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен по итогам совместного заседания вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы СберБанка Германа Грефа для представления в правительство согласованных предложений «по расширению состава организаций, которым принадлежит 100% акций СОПФ, в целях участия в финансировании строительства объектов инфраструктуры» и по «включению в состав учредителей СОПФ коммерческих банков с долей государственного участия в уставном капитале не менее 50%, уполномоченных на открытие счетов эскроу».

По информации РБК, ранее с предложением допустить к выпуску инфраструктурных облигаций банки, в которых государству принадлежит более 50%, выступил СберБанк. Письмо с соответствующим предложением в Минстрой направил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

СберБанк предложил допустить госбанки к льготным бондам для строителей Также предложено ввести и альтернативный инструмент господдержки застройщиков — прямое субсидирование за счет средств бюджета процентов по целевым кредитам на строительство инфраструктуры.

В свою очередь в «ДОМ.РФ» заявили, что «инфраструктура не является банковским продуктом в мировой практике и ею занимаются институты развития». «Важно сохранить единое окно как всем банкам, так и регионам для расширения механизма», — сказали ТАСС в пресс-службе госкомпании.

Сейчас для банков обеспечивается равный доступ к механизму финансирования инфраструктуры, снижаются налоговые риски и конфликт интересов за счет независимой экспертизы «ДОМ.РФ» в роли оператора программы, уверены в институте развития.

«Такой подход важен для проектов в регионах, где ряд банков занимает доминирующее положение. Дополнительные инструменты со специальным налоговым статусом, предоставляемые им, только усилят эти позиции и противоречат базовым принципам конкуренции», — подчеркнули в пресс-службе.



Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций «ДОМ.РФ» можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах государственно-частного партнерства и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. «ДОМ.РФ» выступает поручителем по облигациям; займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.