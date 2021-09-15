Минтруд РФ намерен изменить правила назначения пособий для семей с детьми. О таком плане, ранее анонсированном заместителем министра труда и соцзащиты Ольгой Баталиной, сообщается в среду, 15 сентября, на странице ведомства в Instagram с уточнением, что изменения будут внесены до конца года.

Они коснутся пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, а также пособий одиноким родителям на детей в возрасте от восьми до 17 лет, уточняется в сообщении.

Как напоминают в Минтруде, пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода»: наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплаты, стипендии, дохода от предпринимательства, пенсии) или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность, — констатируют в ведомстве. — Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу».



«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца года», — указывает Минтруд.