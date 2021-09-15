Федеральная антимонопольная служба России по итогам совместной работы с Федеральной налоговой службой выявила существенный рост финансовых показателей ряда компаний, работающих на рынке строительных материалов. Об этом сообщили в ФАС, уточнив, что проводимые проверки связаны с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений.

«В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках. Речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров», — отмечается в сообщении.

Там уточняется, что за первое полугодие 2021 года в ФАС поступило более 600 обращений, касающихся роста цен на стройматериалы.

«Для оценки финансовых показателей ФАС России организована совместная работа с ФНС России. В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов», — говорится в релизе.

Ранее в результате проведенных проверок ФАС уже возбудила дела в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» — на рынке листового стекла.



«ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов», — подчеркивают в ведомстве.