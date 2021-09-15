Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей первого тиража розыгрыша денежных призов среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в среду в Кабмине, уточнив, что номера победивших сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

В соответствии с постановлением правительства розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает АО «Гознак».

В период проведения лотереи (в два этапа) компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей из списка всех участников. Всего будут определены 1 тыс. победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.

Правительство анонсирует розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19 В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг. Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплата призов производится в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.



Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.