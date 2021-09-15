Роскомнадзор требует от компании «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») предоставления информации об утечке данных абонентов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

«По факту утечки персональных данных клиентов сотового оператора «Билайн» Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию «ВымпелКом» с требованием предоставить детальную информацию об инциденте», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в Роскомнадзоре, если факт невыполнения обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных подтвердится, компании может грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей. При этом граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, «имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке», добавили в ведомстве.



Информация об обнаружении данных клиентов «Билайна» появилась ранее в одном из Telegram-каналов. В самой компании заявили, что в базе могут содержаться технические логи небольшой части абонентов фиксированного Интернета, который предоставляет оператор, и не исключили возможности обращения в правоохранительные органы. Позднее газета «Коммерсант» написала, что больше двух недель в свободном доступе находились данные почти 2 млн абонентов фиксированного Интернета «ВымпелКома».