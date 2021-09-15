Ставки по корпоративным и розничным кредитам продолжат расти в ближайшее время, более выраженно — в сегменте краткосрочных кредитов. Такой прогноз содержится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как отмечает ЦБ, в июне — августе рублевые кредитные ставки продолжили расти, отражая реализовавшееся повышение ключевой ставки, возросшие доходности ОФЗ и стоимость фондирования. При этом в отдельных сегментах кредитного рынка важным фактором, определяющим масштаб изменения ставок, по-прежнему оставалась выдача льготных кредитов.

В корпоративном сегменте в июле среднерыночные ставки по краткосрочным кредитам повысились на 0,56 процентного пункта, до 7,2% годовых, что было обусловлено динамикой ставок по операциям как с крупными заемщиками, так и с субъектами малого и среднего предпринимательства. По долгосрочным кредитам нефинансовым организациям среднерыночная ставка выросла незначительно.

В розничном сегменте рынка в июле отмечался сопоставимый рост краткосрочных и долгосрочных ставок — до 13,8% и 10,8% соответственно. Как поясняется, возобновление повышательной динамики ставок по розничным кредитам на срок свыше одного года в первую очередь было связано с ростом среднерыночной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам с 7,07% в июне до 7,67% в июле (максимум с мая 2020 года). Этому способствовало некоторое повышение ставок банками по стандартным ипотечным продуктам и увеличение доли вторичного сегмента в оборотах рынка: после изменения условий предоставления льготных ипотечных кредитов на новостройки активность в сегменте кредитов под залог договоров долевого участия снизилась, а ставка по ним возросла на 0,75 п. п., до 6,23%. Плавное повышение долгосрочных ставок в июле продолжилось также в сегментах автокредитов и потребительских кредитов.

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По данным оперативного мониторинга, в августе рост ставок по нельготной ипотеке продолжился и составил по итогам месяца около 0,1 п. п. как на первичном, так и на вторичном рынке.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста и корпоративных, и розничных кредитных ставок. Причем более выраженно это будет наблюдаться в сегменте кредитов на срок до одного года в связи с фактическим и ожидаемым до конца года ужесточением денежно-кредитной политики», — прогнозируют в ЦБ.



По мнению регулятора, некоторое сдерживающее влияние на рост долгосрочных ставок по кредитам населению может оказать программа семейной ипотеки (благодаря включению в программу семей с одним ребенком и увеличению лимитов по данной программе), а также сохранение высокой конкуренции банков за надежных заемщиков и возможность хеджировать процентные риски по долгосрочным активам (несмотря на повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки, в августе ставка предложения кредитов в рамках данной программы сохранилась вблизи 6%).