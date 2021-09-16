Лимит овердрафта по кредитным картам в августе 2021 года вырос по сравнению с июлем на 18,7%, до 48,9 тыс. рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Лимит по овердрафтам, зафиксированный в августе 2021 года, является топовым за последние три года.

«В целом рынок необеспеченного кредитования ожил за прошедший год, что и приводит к росту объемов овердрафтного кредитования. Овердрафт на протяжении длительного времени у многих игроков рынка являлся комплиментарным сервисом/продуктом при привлечении предприятия на зарплатный проект в банк. В настоящее время этот канал остается лидирующим драйвером роста объемов овердрафтов», — отмечают в бюро.

При этом количество выданных банками карт с возможностью овердрафта в августе снизилось по сравнению с июлем на 1%, до 21,9 тыс. штук. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту с учетом комиссий и других дополнительных платежей) практически не изменилась за месяц, составив 25,6%.