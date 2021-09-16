Министерство цифрового развития совместно с Федеральной службой судебных приставов запустило на «Госуслугах» новый сервис делегирования юридическими лицами полномочий в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», сообщила пресс-служба министерства.

Новый сервис позволяет делегировать полномочия сотрудникам ФССП и подавать заявления через «Госуслуги» от имени службы. Для этого нужно перейти в «Личный кабинет» организации на портале, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок действия доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно любому сотруднику организации, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». После получения полномочий он практически сразу может воспользоваться сервисами по исполнительному производству.

«Внедрение платформы полномочий позволяет отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. Кроме того, новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращения к приставам, а также уменьшает риски мошенничества», — сообщили в пресс-службе ФССП России.

В будущем Минцифры планирует расширить функционал «Госуслуг» и предоставить пользователям возможность делегирования полномочий для подачи заявлений в другие ведомства, сообщила пресс-служба Минцифры.