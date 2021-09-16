В ряде случаев инициативное бюджетирование является единственной возможностью решения насущных проблем граждан, рассказал в интервью «Российской газете» на Московском финансовом форуме Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России, в котором находится Центр инициативного бюджетирования.

«Инициативное бюджетирование — в ряде случаев единственная возможность решения насущных и острых проблем граждан, потому что таких моментов просто нет в госпрограммах и местных стратегиях развития. Кроме того, есть и обратная позитивная закономерность: многие проекты, которые показали свою востребованность в рамках инициативного бюджетирования, впоследствии вошли в состав госпрограмм и нацпроектов. То есть они обеспечивают еще и хороший вариант обратной связи для государства, акцентируют внимание и финансирование на актуальных вопросах», —пояснил глава центра.

По данным НИФИ Минфина, в 2020 году наиболее востребованными оказались проекты дорожной инфраструктуры (12,4%), комплексного благоустройства общественных территорий, в том числе дворы (11%), места массового отдыха (13,7%), детские игровые площадки (9,2%), объекты массового спорта (7,5%), проекты в сфере образования (8,7%), водоснабжения (5,2%), уличного освещения (5%), а также в сфере культуры (6,8%).

«Сегодня нет другой технологии государственного и муниципального управления, которая давала бы столько положительных эффектов», — заключил Назаров.