ВТБ и «ДОМ.РФ» с января 2022 года запускают универсальную льготную программу для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, сообщила пресс-служба ВТБ.

В сообщении указано, что ставка по кредиту для льготных категорий населения по данной программе составит 6% годовых, а для молодых семей — 2%. Первым регионом, где начнет действовать программа, определена Архангельская область.

Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, в которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, — 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.

«В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, «ДОМ.РФ» — централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в консультационном центре «ДОМ.РФ», а также на бесплатной горячей линии», — говорится в релизе.

«ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита — удобным и быстрым. Архангельская область станет первым субъектом Федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в режиме «одного окна» — без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк», — прокомментировал запуск программы заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.