Объем международных резервов РФ на 10 сентября составил 620,1 млрд долларов против рекордных 620,8 млрд на 3 сентября 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 0,7 млрд долларов.

Сокращение резервов за неделю на 0,1% произошло «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам восьми месяцев 2021 года они увеличились примерно на 22,4 млрд долларов.