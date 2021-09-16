Банк России пока не обсуждает возможность введения дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования. Об этом заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

«По ипотеке банки все-таки более консервативные, используют чаще подтвержденные источники информации, более тщательно оценивают свои риски. По ипотеке еще нужно учесть, что здесь больше чувствительность к нашей денежно-кредитной политике. По ипотеке важно оценить все эффекты уже проведенного ужесточения, также эффект денежно-кредитной политики и эффект льготных программ — то, что существенная произошла трансформация, — это все привело к тому, что отмечается некоторое замедление. Поэтому пока мы дополнительных мер не обсуждаем», — сказала она.



Ранее в интервью РБК глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о приближении России к пределу роста ипотечного рынка. При этом, по словам главы регулятора, уровень проникновения ипотеки в России не очень большой по сравнению со многими странами.