Банк России в начале октября планирует выпустить новый доклад по регулированию экосистем. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на площадке Международного банковского форума «Банки России — XXI век» глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

«Мы получили очень много комментариев. <…> Мы сейчас обрабатываем все эти вопросы и планируем выпустить обновленный доклад, скорее всего, в начале октября», — сказал он.

При этом Данилов не исключил «перенастройку» некоторых предложений, которые были озвучены регулятором ранее.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.



В частности, в рамках реализации гибкого подхода регулирования ЦБ предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы, через внедрение для вложений кредитных организаций в экосистему риска чувствительного лимита в процентах от капитала. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.