Пользователи российских платных дорог смогут требовать бесплатного проезда или компенсации уже внесенной оплаты при «обнаружении недостатков услуги или оказания ее не в полном объеме», пишет «Коммерсант» . Такая возможность содержится в новых правилах проезда по платным трассам, разработанных Минтрансом. В марте 2022 года документ заменит нормы, действующие с 2010 года.

Как пояснили в ведомстве, основные изменения связаны с применением на российских дорогах безбарьерной системы «Свободный поток» (free-flow), которая позволяет водителю двигаться по трассе, не останавливаясь на пункте взимания платы: деньги списываются со счета автовладельца с помощью бесконтактных транспондеров или через камеру по госномеру. Новые правила вносят юридические и техправки для окончательной легализации «Свободного потока».

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Также, согласно новым правилам, при обнаружении «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» автомобилист сможет потребовать «безвозмездного оказания услуги» либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг». Два источника подтвердили наличие этого пункта в последнем проекте постановления. К таким «недостаткам» может быть отнесена ситуация, когда проезд по дороге на максимальной разрешенной скорости невозможен, например, из-за снежных наносов, или участок дороги пришел в ненадлежащее состояние, считает руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко. По его словам, в этих случаях водитель будет вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг. По мнению основателя и управляющего партнера юридической группы «Шипович и партнеры» Дениса Шиповича, «некачественной услугой» будут считать ситуации, когда оператор дороги своевременно не устранил причину пробки.

Новые правила содержат также обязанность водителя при использовании транспондера размещать его «в соответствии с инструкцией оператора». Если устройство перевозится в бардачке или в другом месте, откуда не проходит сигнал, автомобилист теряет право на проезд по платной дороге с free-flow. Вводится запрет выезжать на платную дорогу с нечитаемыми или «умышленно скрытыми» номерами. С операторов платных трасс новые правила снимают обязанность размещать в пунктах взимания платы и на информационных табло данные об изменении тарифов. Компании также смогут не открывать шлагбаум перед машиной с «просроченной задолженностью» по оплате проезда, причем на любых платных дорогах.

Представленная Минтрансом редакция не окончательная: в ближайшие дни, по данным издания, она будет обсуждаться на одном из совещаний в правительстве и впоследствии будет дорабатываться.