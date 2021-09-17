В августе в Москве годовая инфляция несколько увеличилась и составила 5,24% (5,2% в июле), при этом оставалась ниже, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (6,53% и 6,68% соответственно), сообщила пресс-служба главного управления Центробанка по ЦФО.

По данным ЦБ, годовой темп прироста цен на продукты в Москве уменьшился и составил в августе 6,28% (6,62% в июле), в то время как в России и в округе рост цен ускорился.

Увеличение импорта апельсинов из Египта этим летом привело к снижению цен на них в годовом выражении в августе, после роста в предыдущие месяцы. Замедлился рост цен на морковь и свеклу, это произошло из-за увеличения предложения некоторых овощей – в большем объеме, чем обычно, поступили в продажу ранние сорта. Также на прилавках расширился ассортимент тепличных огурцов из соседних регионов-поставщиков, это привело к замедлению роста цен на них.

В сегменте непродовольственных товаров в Москве темпы прироста цен несколько увеличились — до 6,67% в августе (после 6,32% в июле).

В Москве оживляется потребительский спрос, в том числе за счет внутреннего туризма, и это сказывается на стоимости топлива. Кроме этого, приостановка работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов в России из-за капитального ремонта также отразилась на росте цен бензина в Москве.

Рост логистических издержек, связанный с удорожанием контейнерных перевозок, а также недостаточное предложение автомобилей, вызванное нехваткой электронных комплектующих, стало причиной продолжающегося роста цен на автомобили.

Возвращение в столицу трудовых мигрантов, а также студентов по мере улучшения эпидемической ситуации обусловило ускорение роста цен на аренду жилья. В условиях ограниченного выбора вариантов заграничного отдыха и роста спроса на внутренний туризм ускорился рост цен на проживание в московских гостиницах. Кроме того, после открытия дополнительного авиасообщения с ОАЭ и некоторого ослабления конкурентных позиций Турции из-за лесных пожаров в курортных регионах вырос спрос на отдых в Эмиратах, из-за чего снижение цен на туры в эту страну замедлилось.

Цены на авиабилеты продолжили снижение: смягчение эпидемических ограничений позволило увеличить провозную емкость российских авиакомпаний. На такую динамику также оказала влияние высокая конкуренция между авиаперевозчиками в условиях ограничений по внешним направлениям.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в стране начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.