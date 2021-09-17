Победителем торгов по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка определена компания Pioneer Capital Invest, сообщила пресс-служба Банка России.

Торги проводились в форме закрытого аукциона первой цены, на них были выставлены 100% акций банка. В торгах приняли участие трое из четырех приглашенных Центробанком участников: Промсвязьбанк, Совкомбанк и Pioneer Capital Invest (Республика Казахстан). Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки на участие.

Аукцион проводился в присутствии представителей участников торгов. Победителем по результатам торгов определена компания Pioneer Capital Invest, предложившая наибольшую цену в размере 14 млрд 13 рублей 13 копеек. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций Азиатско-Тихоокеанского Банка победитель аукциона до 30 ноября 2021 года также перечислит ЦБ часть чистой прибыли банка за девять месяцев 2021 года.

В соответствии с условиями торгов переход права собственности к Pioneer Capital Invest ожидается до 1 ноября 2021 года.

Напомним, ЦБ с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. Аукцион 17 сентября 2021 года стал уже третьей попыткой продать АТБ. Первая попытка была весной 2019 года, однако аукцион по продаже банка не состоялся: допущенные к нему банки — Совкомбанк и МКБ — отказались участвовать.

В 2020 году регулятор сообщил, что получил заявки от четырех претендентов, но отложил продажу из-за вызванных начавшейся пандемией коронавируса опасений потенциальных участников.