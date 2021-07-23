Банк России проведет 17 сентября закрытый аукцион первой цены для реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение о реализации акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (акционерное общество) с торгов в форме закрытого аукциона первой цены. К участию в торгах будут приглашены все четыре лица, ранее направившие в Банк России сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка», — отмечается в сообщении.

В ЦБ уточнили, что проведение торгов и раскрытие информации о результатах запланировано на 17 сентября 2021 года.



Напомним, ЦБ с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. И с тех пор это уже третья попытка продать АТБ. Первая попытка была весной 2019 года, однако аукцион по продаже банка не состоялся: допущенные к нему банки — Совкомбанк и МКБ — отказались участвовать. В 2020 году регулятор сообщил, что получил заявки от четырех претендентов, но отложил продажу из-за вызванных начавшейся пандемией коронавируса опасений потенциальных участников.

С 28 июня по 2 июля 2021 года ЦБ принимал заявки на участие в реализации акций АТБ. Банк России 16 июля текущего года объявил о том, что получил сообщения от четырех претендентов на покупку акций АТБ. По данным Frank RG , среди четырех претендентов на покупку АТБ оказались Совкомбанк и Промсвязьбанк. Газета «Коммерсант» в конце июня называла среди претендентов, помимо Совкомбанка, группу «МТС», ОТП Банк и Хоум Кредит Банк. По данным РБК , несмотря на покупку банка «Восточный», Совкомбанк не потерял интереса к АТБ. «Если будут конкретные процедуры объявлены, мы вникнем, посмотрим, посчитаем», — говорил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. «Ведомости» писали , что покупкой АТБ интересовалась также японская группа SBI Holdings.

Екатерина САВЕЛЬЕВА