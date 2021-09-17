Часть страховых компаний сдерживает рост тарифов на каско, чтобы нарастить свою долю на рынке моторного страхования. Такое мнение высказал генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин в ходе пресс-тура в Нижний Новгород.

«Некоторые компании демпингуют, пытаются увеличить свою долю. Кто-то демпингует конкретные марки авто, кто-то еще что-то», — сообщил он. В то же время на рынке складываются предпосылки в пользу роста стоимости полисов. По словам Ларкина, на стоимость каско сейчас влияет и курс рубля, и стоимость запчастей, импортных лаков, непосредственно влияющих на стоимость ремонта.

«Кроме того, была достаточно тяжелая зима, если в 2020 году никто не ездил, то в 2021 году все поехали, причем по снегу, и все друг в друга въехали. Из-за этого в марте, апреле и частично в мае аварийность была достаточно высокая, что повысило убыточность продукта», — подчеркнул Ларкин.

Также, по его словам, на стоимость каско повлияло повышения цен на автомобили, причем не только на новые, но и подержанные. На рынке появляются продукты каско без амортизации, стоимость которых выше из-за того, что при ремонте устанавливаются новые детали. «Тарифы в каско выросли по-разному, они же везде индивидуальные. В среднем от 15%», — говорит Ларкин.

По его мнению, демпинг на фоне роста цен может иметь в дальнейшем негативные последствия, в частности, привести к снижению платежеспособности страховой компании в сегменте моторного страхования. «Я очень надеюсь, что, когда компании вот так демпингово тарифицируют, они думают о том результате, который они получат через какое-то время», — резюмировал Ларкин.