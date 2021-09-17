Страховая компания «Сбербанк страхование» намерена запустить продажи полиса ОСАГО уже в октябре. Об этом сообщил гендиректор компании Михаил Волков в кулуарах XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Страховщик СберБанка впервые выходит в сегмент обязательной «автогражданки». Лицензию на ОСАГО компания получила в июне этого года. В настоящее время «Сбербанк страхование» продает во всех отделениях страны полисы ОСАГО других страховщиков-партнеров.

В декабре 2020 года СК «Сбербанк страхование» начала реализацию программы мини-каско, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий по автокаско, если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО.

В перспективе компания рассчитывает стать значимым игроком в сегменте добровольного и обязательного автострахования.