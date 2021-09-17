В отношении Руна-Банка начата процедура принудительной ликвидации, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов и Центробанка.

Согласно информации на сайте АСВ, резолютивная часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Руна-Банка была объявлена на заседании Арбитражного суда Москвы 7 сентября 2021 года. Агентство назначено ликвидатором.

В свою очередь на сайте ЦБ в пятницу, 17 сентября, сообщается, что деятельность временной администрации Руна-Банка, назначенной в связи с отзывом его лицензии, будет прекращена с 20 сентября.

«В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 7 сентября 2021 года решения <…> о принудительной ликвидации <…> АО «Руна-Банк» <…> и назначением ликвидатора <…> приказываю прекратить с 20 сентября 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией <…>, назначенной приказом Банка России от 23 июля 2021 года <…> в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в документе за подписью первого заместителя председателя Банка России, председателя комитета банковского надзора Дмитрия Тулина.

Согласно опубликованному днем ранее сводному отчету временной администрации Руна-Банка, на дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации ее активы составляли 1,07 млрд рублей, обязательства — около 854 млн.



Отзывая лицензию у Руна-Банка, регулятор указывал, что реализуемая финучреждением бизнес-модель демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года Руна-Банк был убыточным. Отражение реальных кредитных рисков в соответствии с требованиями Банка России приводило к нарушению обязательного норматива. Отмечалось, что банк функционировал в условиях корпоративного конфликта. Также его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции.