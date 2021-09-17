Платформу «Знай своего клиента» планируется распространить на физических лиц в первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на банки и граждан, заявил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

«Мы в первую очередь хотим снизить нагрузку на банки и физлиц. Мы говорим о том, что если по совокупности параметров клиент, в том числе физлицо, на перспективу будет отнесен к группе низкого риска, то банк не должен [мучать] его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия. Потому что сегодня банки во многих случаях перестраховываются, чтобы не иметь претензий со стороны регулятора. Перестраховка приводит к тому, что дополнительные издержки несут абсолютно добросовестные клиенты», — сказал Ясинский, которого цитирует ТАСС.

Ранее, выступая на форуме, он сообщал, что ЦБ планирует масштабирование платформы на все кредитные организации в течение II квартала 2022 года с полноценным запуском системы с 1 июля 2022 года.

Ожидается, что Госдума примет соответствующий закон в третьем чтении в осеннюю сессию.

В перспективе ЦБ хочет распространить действие платформы и на физлиц.

ЦБ планирует распространить свою «антиотмывочную» платформу на физлиц Платформа Центробанка «Знай своего клиента», призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия «антиотмывочному» законодательству, может впоследствии охватить и физических лиц. О таких планах Центробанка рассказал на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает РБК .

«После того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — отметил Ясинский. По его словам, физлица — это «более тонкая категория», поэтому распространение на них действия платформы будет рассматриваться после того, как будут устранены все шероховатости. На это, по его словам, уйдет год-полтора.

Позже в кулуарах форума он рассказал журналистам, что платформа для физлиц могла бы выглядеть так же, как и для юрлиц, в отношении использования всей информации для оценки уровня риска.

Среди причин, по которым платформа не может быть распространена на физлиц сейчас, Ясинский назвал отсутствие у них обязательного универсального идентификатора, что не дает возможности анализировать в полном объеме их платежную историю в режиме реального времени.



Ранее Банк России сообщил о создании платформы, к которой смогут подключиться финансовые организации. Сервис позволит распределять клиентов банков по зонам риска на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета).