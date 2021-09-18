Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, размещенные в пятницу в базе суда Северного округа штата Калифорния.

Согласно тексту документа, стороны подали на рассмотрение судьи совместное ходатайство, в котором говорится, что «стороны достигли соглашения» по урегулированию этого дела. Они просят 1 октября назначить судебное слушание, в ходе которого будут представлены договоренности относительно признания Тиньковым вины.

В документе также констатируется, что обвиняемый предоставил материалы, свидетельствующие в пользу того, что приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения от онкологического заболевания.

В электронную базу пока не поступало документов, свидетельствующих о том, что судья одобрил данное прошение. Представитель Тинькова пока не ответил на запрос ТАСС относительно условий соглашения.

Как сообщалось, Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля прошлого года. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов. По утверждениям американской стороны, он представил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).



Совокупно по выдвинутым обвинениям в США Тинькову грозит до шести лет тюремного заключения.